Lavori al serbatoio idrico, senz'acqua molte zone di Ischia

Diverse zone dei comuni di Ischia e Barano saranno senza acqua tra domani ed i prossimi giorni a causa di lavori di manutenzione ad un serbatoio. A comunicarlo è l'Evi, l'ente che gestisce la distribuzione idrica sull'isola che ha diramato anche un calendario delle interruzioni della fornitura; domani rubinetti a secco dalle 12.00 alle 18.00 per l'intera zona di Ischia Ponte e quelle limitrofe e per le zone collinari di Campagnano e San Michele mentre per Barano interruzioni previste per le zone di Testaccio e Maronti. Nei prossimi giorni, in diverse zone del comune isolano capoluogo, la fornitura sarà garantita dalle 7.00 alle 22.00.

