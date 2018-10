No alla scarcerazione dei fratelli Cesaro. La Cassazione: «Interessi su più livelli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 23 Ottobre 2018, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non hanno convinto i giudici e la loro posizione non cambia. Restano in cella, neppure qualche dichiarazione messa agli atti in questi mesi è in grado di far cambiare il proprio status. E non è tutto. Anche lontano da Napoli (magari in qualche domicilio romano indicato ad hoc nel corso del procedimento), può aprire la porta del carcere in vista degli arresti domiciliari. Sono questi i punti fermi che hanno spinto i giudici della Cassazione a rigettare la richiesta di revoca dell'arresto dei fratelli Aniello e Raffaele Cesaro (detenuti da maggio 2017), finiti al centro di un'inchiesta sul Pip di Marano e sulle relazioni sospette con il clan Polverino.