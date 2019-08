CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Agosto 2019, 23:05

Un’organizzazione criminale padrona del territorio, «che volutamente spettacolarizza la propria azione», che mostra una «assoluta indifferenza per il destino di persone estranee, in particolare di donne e bambini».Sono queste le motivazioni che spingono i giudici del Riesame a confermare gli arresti a carico dei fratelli Antonio e Armando Del Re, ritenuti responsabili dell’agguato in piazza Nazionale, quello - per intenderci - in cui viene ferita per errore anche la piccola Noemi. Quindici pagine per confermare coerenza e attendibilità delle indagini, ma anche per ricostruire lo scenario criminale che ha fatto da sfondo all’agguato dello scorso tre maggio. Vicini ai Rinaldi, quindi ai Contini, a loro volta padroni del Vasto: quanto basta ad assegnare ai fratelli Antonio e Armando Del Re una buona dose di libertà di movimento nella zona di piazza Nazionale, che puntavano a uccidere Salvatore Nurcaro, a sua volta miracolosamente sopravvissuto all’agguato. C’entra il metodo mafioso, scrivono i giudici.