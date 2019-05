«Noemi, nella piazza del raid solo due cartelli per lei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 12 Maggio 2019, 08:54

In piazza Nazionale otto giorni dopo. Proprio all'angolo con via Acquaviva, nei pochi metri di strada dove sono affiancati il bar Elite e il ristorante La locanda di zio Gigi. È lo scenario dell'agguato, fissato dalle immagini delle telecamere viste quasi da tutti, in cui è rimasta colpita anche la piccola Noemi. Di fronte, sulla spianata sopra i parcheggi sotterranei, i bambini giocano sugli scivoli pubblici. Tutt'intorno alla piazza dove ci sono altri bar, negozi e pizzerie, non c'è uno striscione, non un manifesto, non un segno visibile di testimonianza su quello che è avvenuto. Neanche un accenno di solidarietà a Noemi che, fino a tre giorni fa, ha lottato contro la morte. Per trovare un primo ricordo del tremendo agguato, bisogna entrare nel bar Elite. Alle vetrine interne è stato affisso un foglio con la foto della bambina, sopra i versi di una poesia firmata da Genny Caiazzo.