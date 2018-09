Sabato 15 Settembre 2018, 18:13

Questa notte gli agenti del Commissariato di Nola hanno arrestato un 49enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della coniuge. I poliziotti, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in una località del Nolano per una lite familiare.Gli agenti hanno da subito percepito la gravità della situazione, in quanto hanno visto due donne in forte stato di agitazione chiedere aiuto, tra queste una con il viso sanguinante e a piedi nudi. Presente anche un bambino che piangeva, spaventato.La donna sanguinante ha informato gli agenti che suo marito, in preda alla rabbia, li aveva poco prima cacciati di casa, picchiandoli. I poliziotti sono riusciti a calmare l’uomo, il quale ha continuato a minacciare la donna, dicendole che era inutile avere avvisato la polizia.E’ emerso dagli accertamenti che il 49enne, sposato da circa 20 anni con la donna, ha sempre avuto una condotta violenta sia nei confronti della moglie che dei figli. L'uomo è stato arrestato e condotto su disposizione dell’autorità giudiziaria presso la casa Circondariale di Poggioreale.