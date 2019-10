«Non solo cortei», i ragazzi di Greta ripartono da Napoli: assemblea al Castel dell'ovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:00

«Cambiamo il pianeta per il nostro futuro». Un concetto semplice che ha unito tutti gli attivisti radunatisi a Castel dell'Ovo, dove si è svolta la prima giornata della seconda assemblea nazionale del Fridays For Future Italia, che ha scelto Napoli come portabandiera della salvaguardia ambientale di cui la 16enne svedese Greta Thunberg è diventata il simbolo mondiale. Sui torrioni del castello si sono incontrati i giovani delle 180 realtà locali del Paese che rappresentano il movimento di lotta per lo sviluppo sostenibile e contro i cambiamenti climatici: oggi la giornata conclusiva con l'assemblea plenaria.