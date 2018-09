Norme speciali per le isole minori, se ne parla nella 13esima Commissione del Senato. Sindaco di Capri: «Soddisfatti»

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Audizione presso la 13esima Commissione del Senato da parte del Presidente dell'Ancim-Associazione Nazionale Isole Minori, Gianni De Martino, e del Segretario dell'Associazione, Giannina Usai, per discutere gli emendamenti proposti dall'Ancim sul disegno di Legge n. 497 riguardante le tematiche e le norme speciali in favore dei Comuni delle Isole Minori. Nel corso dell'audizione i rappresentanti dell'Ancim hanno fornito utili chiarimenti sulle proposte integrative avanzate dall'Associazione al disegno di legge rispondendo alle domande dei diversi senatori presenti in commissione. Particolare rilevanza si è data ai temi in materia di sanità, istruzione, trasporti, fiscalità, giustizia, fonti energetiche ed ambiente sui quali sono stati presentati dall'Ancim i principali emendamenti. La Presidente della Commissione, senatrice Vilma Moronesi, nel ringraziare l'Ancim per la fattiva collaborazione, ha rinnovato l'impegno a dedicare la massima attenzione e celerità per l'approvazione della Legge. "Siamo molto soddisfatti dell'incontro odierno - ha dichiarato il Presidente dell'Ancim e Sindaco di Capri, Gianni De Martino - poiché questo confronto è la conferma che il lavoro e l'impegno dell'Associazione, anche su questo argomento, sta ottenendo rilevanti risultati. L'auspicio è che tutti gli emendamenti proposti dall'Ancim vengano accolti e tenuti nella massima considerazione soprattutto perché sono il frutto delle esperienze provenienti dalle realtà territoriali che, come sostiene anche la dottoressa Usai, sono i conoscitori più diretti delle problematiche territoriali ed i più attenti difensori del loro ambiente. Ma siamo anche fiduciosi sulle prospettive che si apriranno con una legge che, certamente, potrà essere ulteriormente migliorata nel corso del tempo per adattarla in maniera sempre più calzante alle esigenze delle isole. Attendiamo quindi con fiducia i prossimi aggiornamenti sull'iter del disegno di legge e ringraziamo, sin da ora, la senatrice Moronesi e tutti gli altri senatori presenti in Commissione che hanno manifestato grande interesse e disponibilità verso i nostri problemi", ha concluso De Martino.