La notte bianca dei vaccini, oltre 500 al rione Sanità

Boom di vaccini anti-Covid nella notte bianca partenopea con una maratona non stop che si è conclusa alle otto di ieri mattina. L'iniziativa promossa dalla farmacia Mele e dalla rete commercianti San Gennaro in piazzetta San Severo, nel cuore del quartiere Sanità, ha replicato il successo della prima notte vaccinale, lo scorso 15 gennaio. All'esordio delle 12 ore in notturna, erano state vaccinate 720 persone a cui, ora, si aggiungono le 536...

