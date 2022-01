Omicron, reinfezioni dopo la guarigione: si può riprendere il Covid? Le probabilità (e la differenza con Delta)

La percentuale non è altissima, ma il rischio c'è. Per questo il caso della reinfezione non è stato trascurato dall'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che ha raccontato come dal 24 agosto al 9 gennaio 2022 siano stati segnalati 108.886 casi di reinfezioni, pari a 2,7% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni è cresciuta fino al 3,2%, un dato stabile rispetto alla settimana precedente...

