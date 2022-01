Omicron dominante, ma aumentano anche i casi di Delta: dalle reinfezioni ai ricoveri, ecco cosa sappiamo

Il 6 dicembre la variante Delta aveva causato circa 15 mila infezioni, meno di un mese dopo, il 3 gennaio, sono state 32mila. Come è possibile visto che tutti i report dell'Istituto superiore di sanità ci dicono che la Omicron, che ha conseguenze cliniche in genere meno gravi, è dominante? Sono vere entrambe le affermazioni. Per comprenderlo bisogna rileggersi le relazioni dell'Istituto superiore di sanità sulle due flash surrvey, la ricerca...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati