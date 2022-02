De Luca fa visita a Nza, la bimba irachena operata al cuore a Napoli: «Sta meglio, sono felice»

«La piccola Nza sta molto meglio e questo riempie il cuore di gioia». Lo scrive su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che è stato oggi all'ospedale Monaldi di Napoli dove è stata operata con successo la bambina irachena arrivata a Napoli a 9 mesi per una grave patologia cardiaca, bisognosa di operazione che è stata eseguita.

«Un ringraziamento speciale - ha detto De Luca - al professor Guido Oppido e a tutta l'unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Monaldi di Napoli per l'intervento e le cure prestate. Da Napoli, dalla Campania, in un momento difficile, sono ore di apprensione e di angoscia per tutti noi, un messaggio di speranza, pace e solidarietà».