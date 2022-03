Omicidio a Boscotrecase, fermato imprenditore: ha ucciso Ariosto dopo una lite

Un solo colpo di pistola, esploso con l'intenzione di uccidere. È morto così Gaetano Ariosto, 49enne residente a San Giovanni a Teduccio con diversi precedenti alle spalle, ammazzato in quello che sembrava un agguato di camorra nel primo pomeriggio di ieri all'interno di un cantiere edile di Boscotrecase. Ritenuto legato agli ambienti del clan Mazzarella e dei Luongo-D'Amico, in contrasto con i Rinaldi, Ariosto è stato ucciso tuttavia per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati