Omicidio Cesarano, confermati tre ergastoli su quattro: sconto di pena per il killer pentito

La IV Corte di Assise di Appello di Napoli (Vescia presidente, Ciocia giudice a latere) ha confermato tre delle quattro condanne all'ergastolo emesse in primo grado nei confronti di Luigi Cutarelli, Ciro Perfetto e Antonio Buono, imputati per l'omicidio del giovane Genny Cesarano, vittima di una stesa (raid intimidatorio della camorra finalizzato al controllo del territorio) in piazza Sanità, il 6 settembre 2015. Ridotta la pena, dall'ergastolo a 16 anni, per Mariano Torre, in virtù dello sconto di pena previsto per i collaboratori di giustizia. Confermati anchei 16 anni di reclusione inflitti in primo grado al boss Carlo Lo Russo, mandante del raid, anche lui collaboratore di giustizia.Il verdetto in primo grado è stato emesso dal gup Alberto Vecchione, il 6 dicembre 2017 al termine del processo con rito abbreviato. «È una sentenza che deve rappresentare un esempio per la città - ha commentato Antonio Cesarano, papà di Genny ringraziando il procuratore generale Maria Di Addea per la straordinaria attività investigativa svolta - non dobbiamo dimenticare che dopo mio figlio ci sono state altre vittime innocenti l'ultima delle quali è stata una bimba. Si sentivano impuniti e impunibili».Di contro, i familiari degli imputati, in attesa all'esterno dell'aula 320, una volta appreso l'esito del processo, hanno rivolto proteste piuttosto accese all'indirizzo dei magistrati.