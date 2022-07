«Omicidio a Vico Equense», la fake news fa il giro del web: ​indagano i carabinieri

Vico Equense. In 26 minuti ottiene 38 reazioni, 12 commenti e 6 condivisioni. Il contenuto del post è, infatti, molto forte e fa rapidamente il giro del web. Ma la notizia è falsa. È accaduto poco fa sulla pagina Facebook "Aequa news - Vico Equense".

"Omicidio a San Vito di Vico Equense. Un uomo uccide sua madre con una bottiglia in testa. Più tardi per altri aggiornamenti". Questo il testo del post pubblicato su una pagina dedicata a fatti che accadono nella cittadina della penisola sorrentina. La diffusione tramite social è stata velocissima. In tanti hanno commentato allarmati.

Ma le forze dell'ordine smentiscono la notizia rassicurando che non si è verificato alcun omicidio nella zona di Vico Equense. Si è trattato di una fake news. I carabinieri della compagnia di Sorrento stanno investigando per risalire all'autore del post e individuare le eventuali responsabilità penali.