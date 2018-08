Giovedì 2 Agosto 2018, 21:08

Un uomo di Frattamaggiore è stato denunciato dal primo cittadino di Castel Volturno, Dimitri Russo via social non solo per svolto dei lavori non autorizzati in una villa, ma per aver sversato materiali di risulta, porte, mattoni, mattonelle, cemento, nei contenitori. Il sindaco ha immediatamente reso pubbliche le immagine e si è rivolto così ai suoi cittadini: Il post «Quest’altro campione di civiltà direttamente da Frattamaggiore: ha fatto dei lavori, ovviamente non autorizzati, in una villa e il materiale di risulta ha pensato di buttarlo nei contenitori, come un sacchetto domestico qualsiasi. Ed era pure convinto di fare un buon gesto perché non l’ha buttato, “come fanno tutti quanti” nei terreni o nei canali. Bravo!”».