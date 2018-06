Posillipo, sorpreso mentre sversa materiale edile in strada: denunciato

Venerdì 1 Giugno 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 14:56

Stava sversando alcuni bidoni all’interno delle campana per la raccolta differenziata. È avvenuto a Posillipo dove gli agenti dell’unità operativa Chiaia della polizia municipale, prontamente intervenuti, hanno fermato D. M., un uomo di 46 anni residente in provincia di Napoli.Da un esame del contenuto dei bidoni è emerso che erano stracolmi di materiale da risulta proveniente da lavori edili. I caschi bianchi hanno accertato che i rifiuti provenivano da lavori in corso presso un condominio in Largo Sermoneta, pertanto, l’uomo è stato denunciato per conferimento illegale di rifiuti speciali ai sensi dell’ art 256 D. Lgs 152/2006 e nel contempo diffidato a rimuovere quanto già sversato.Da una verifica effettuata presso il cantiere si è costatato che i lavori edili erano conformi ai titoli autorizzativi mentre la ditta appaltatrice, presso la quale lavora l’operaio, è stata diffidata a smaltire, secondo la norma, il materiale rinvenuto nonché a produrre relativa certificazione da parte di una ditta abilitata allo smaltimento.