«Operazione Averno»: progetto per il monitoraggio del lago

«Operazione Averno» è l'attività di monitoraggio e indagine scientifica promossa dall'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei per conoscere lo stato ambientale ed ecologico del Lago d'Averno.

Il progetto avviato nelle scorse settimane con conclusione nella primavera 2022, consentirà all'Ente Parco, alle Istituzioni Scientifiche e alle amministrazioni territoriali Locali di conoscere l'effettivo stato di equilibrio-squilibrio della biodiversità del Lago.

L'obiettivo è definire sia un piano di gestione del bacino lacustre flegreo funzionale a ricostituire l'equilibrio dell'ecosistema eventualmente risultante in stato di crisi, sia un modello di monitoraggio dello stato di salute, attuale e nel tempo, da estendere periodicamente all'intero sistema dei laghi e delle lagune salmastre flegree. Il fine perseguito dall'Ente Parco con il progetto ed altre iniziative che in programmazione, è quello di conoscere, valorizzare e rendere fruibile in forme adeguate i Beni naturali che ha in gestione.

Le attività in programma, in attuazione degli indirizzi operativo-programmatici fissati dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con il progetto 'Operazione Avernò, sono condotte da un gruppo di lavoro di qualificata competenza universitaria, coordinate sul campo da Sergio Bravi del Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente, Risorse dell'Università di Napoli Federico II.