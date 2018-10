Martedì 2 Ottobre 2018, 17:55

Gli agenti della polizia municipale del comune di Ottaviano hanno contribuito a salvare la vita di un uomo, colpito da un infarto. Il fatto è accaduto nell'abitazione dell'anziano signore in via San Giovanni dove l'uomo, cardiopatico, al momento del malore si trovava solo. I vicini avevano udito dei gemiti e dunque avevano allertato la polizia municipale: sul posto sono intervenuti alcuni agenti di polizia prestando i primi soccorsi. Successivamente gli stessi agenti hanno chiamato il 118 consentendo il suo ricovero in ospedale. Un plauso per il rapido intervento grazie al quale l'anziano non è più in pericolo di vita è arrivato dal sindaco Luca Capasso: «Complimenti al comandante Vincenzo Acerra e a tutto il corpo di polizia municipale per l'ottimo lavoro svolto, che è servito a salvare una vita».