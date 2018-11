CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 8 Novembre 2018, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palestre scolastiche, può essere il momento della svolta. La soluzione sarebbe in un accordo tra le società e l’amministrazione pubblica. Le società si accollerebbero gli oneri delle documentazioni relative alla messa in sicurezza. L’amministrazione potrebbe rilasciare una concessione pluriennale o qualcosa di simile. La soluzione è stata studiata in un tavolo al Comune al quale hanno preso parte tutte le parti in causa: Amministrazione della città metropolitana, Comunale e dirigenti dello sport....