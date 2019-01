Palma Campania, arrestato marito violento: con l'ascia contro la moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Gennaio 2019, 16:00

L'ascia brandita più volte, per minacciare ed impaurire, ma anche pugni, schiaffi e calci. P.G., 60 anni, residente a Palma Campania, non ha mai lesinato violenza nei confronti della moglie, anche se lei non aveva mai denunciato. Una vita vissuta nei quartieri popolari della cittadina vesuviana, poche parole con gli altri ma una dramma interiore che non veniva mai fuori: il marito violento e sempre pronto a soggiogarla. Alla fine l'incubo è stato fermato dal figlio della coppia: è stato lui a chiamare i carabinieri e a chiedere il loro intervento quando sembrava che quell'ascia fosse sul punto di abbattersi sulla donna. I militari coordinati dal maresciallo Massimo Nasti sono arrivati sul posto, hanno fermato l'uomo. Poi giorni di riscontri e verifiche, la relazione in procura e, infine, ieri l'ordinanza di custodia cautelare: P.G. è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'interrogatorio di garanzia e del possibile Riesame. L'uomo è incensurato, non ha precedenti penali: la moglie non ha mai raccontato della violenza subita e i due hanno vissuto insieme molti anni senza che nessuno si accorgesse della situazione difficile della donna, delle frequenti percosse.