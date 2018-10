Parco giochi a Torre del Greco: rubate le caditoie, stop allo svago per i bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Ottobre 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 13:49

Rubate grate per lo scolo dell'acqua nel parco giochi di fronte alla scuola: l'incredibile furto in via Scappi denunciato dalle mamme. Non ha nemmeno un anno l'area verde di fronte al nuovo plesso Montessori dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi, eppure già riversa in condizioni pietose, tra rifiuti e muri imbrattati. Segnale di un totale senso di abbandono.Ma clamorosa è la scoperta che ieri mattina hanno fatto alcune mamme quando hanno portato i propri figli alle giostrine, proprio accanto al parcheggio delle auto in via Scappi. Erano state sradicate le grate in ferro zincato a copertura delle buche per la raccolta delle acque piovane, creando così situazioni pericolose in cui i piccoli hanno rischiato di farsi male. Oltre all'anomalo furto, che non è chiaro se sia opera di qualche vandalo o - come ha riferito qualcuno della zona - di qualche raccattarore di materiali in ferro, ciò che ha indignato le mamme è la mancanza di controlli. Il parco ha accesso libero, così che può entrarvi chiunque, ed è l'unico dell'area dedicato allo svago dei più piccoli.