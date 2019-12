Partita del Napoli per i clienti del suo ristorante ma aveva contratto privato: denunciata

I carabinieri della tenenza di Ercolano ieri sera hanno effettuato dei controlli per accertare il rispetto della normativa sul diritto d’autore all’interno degli esercizi di ristorazione. in una paninoteca hanno scoperto che la titolare stava proiettando la partita di calcio per tutti i clienti ma utilizzando un abbonamento stipulato per uso privato. La donna è stata denunciata, il decoder e la scheda sono stati sequestrati. Svolgendo quel servizio e passando nella zona di pugliano i carabinieri hanno poi notato per strada un uomo che appena li ha visti si è coperto il volto con le mani. Lo hanno riconosciuto e bloccato: era un 34enne del luogo, salvatore del prete, evaso dagli arresti domiciliari “per comprare le sigarette”. E' stato immediatamente arrestato per evasione e adesso attende di essere giudicato con rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA