Torre del Greco, paura nella via dello shopping: furto con spaccata in gioielleria

Mercoledì 18 Aprile 2018, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Tentato furto con spaccata ai danni di una gioielleria di via Diego Colamarino, i ladri mancano il colpo: danni alle vetrine del negozio. Tanta paura nella notte nella strada chic del centro storico, una delle vie dello shopping del cuore antico della città: una gang di criminali, a bordo di un furgone di grosse dimensioni, ha provato a sfondare la porta d'ingresso dell'oreficeria utilizzando la vettura come ariete.Per fortuna la maldestra manovra dei ladri non è andata a buon fine: dopo un paio di tentativi a vuoto, i malviventi hanno ripiegato e sono fuggiti, senza riuscire a entrare all'interno della gioielleria. Sul posto gli agenti di polizia del Commissariato di Torre del Greco che hanno subito dato il via alle indagini: all'esame degli investigatori le riprese delle telecamere di videosorveglianza ed eventuali testimoni.Durissimo lo sfogo della titolare, un imprenditrice molto nota e stimata in città. «Ancora una volta vittime di ladri notturni, ancora una volta ritorna la paura - le parole della gioielliera su Facebook - La nostra città abbandonata a se stessa, camminano in piena notte indisturbati su macchine rubate con delinquenti a bordo e nessuno fa niente. Ci deve essere il morto per individuare questi balordi?».