Pezzotto tv, il messaggio ai clienti: «Scusate il disagio, torneremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da quando le autorità hanno fatto l'operazione contro il pezzotto ci abbiamo perso tutti denaro, ma pian piano ci stiamo riprendendo dal danno subito e continueremo per la nostra strada». Da qualche giorno, sui gruppi di Telegram e su Whatsapp, gli amministratori delle Iptv illegali stanno inviando questo inusuale e bizzarro messaggio ai clienti di Pezzotto Tv . Il segnale che l'operazione Eclissi predisposta in 5 Paesi europei dalla Polizia postale e dalla Guardia di Finanza ha realmente inferto un duro colpo ai meccanismi criminali che, dietro le quinte, consentono ad almenodi frodare i grandi broadcaster come Sky, Mediaset, Dazn e Netflix usufruendo di abbonamenti pirata per circa