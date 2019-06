Giovedì 20 Giugno 2019, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 21:09

Tensione alle stelle a Pianura, dove i cittadini hanno rovesciato in strada montagne di rifiuti in segno di protesta. Lo scenario è quello del 2008 quando il quartiere diventò il campo di battaglia dei residenti contro il degrado. Ora una nuova emergenza torna a sconvolgere le vite dei residenti e si rivedono le scene del passato.Spazzatura gettata sulle carreggiate e traffico bloccato da una mobilitazione popolare che, poco alla volta, sta coinvolgendo tutti.«Come era prevedibile – afferma il consigliere della IX Municipalità Agostino Romano – vista la situazione tra Soccavo e Pianura, in via Giorgio de Grassi è scattata la protesta. Sulla strada sono stati gettati i rifiuti che nei giorni scorsi erano stati accumulati lungo i marciapiedi. Questa cosa non è più sostenibile e le amministrazioni, sia locali che centrali, devono iniziare a fare la propria parte. Il quartiere rischia una nuova emergenza e bisogna fare il possibile per evitarla».