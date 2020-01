Abc Napoli informa che per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione dell’arredo urbano di piazza Garibaldi deve eseguire dei lavori non rinviabili sulla rete idrica.



Pertanto, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 16:00 di giovedì 16 gennaio 2020 sarà sospesa la fornitura idrica alle utenze site in:



Corso Novara (Nel tratto compreso tra Corso Meridionale e Piazza Garibaldi); per tutta la durata dell’intervento potrebbero verificarsi fenomeni puntuali di riduzione di pressione, con probabile disalimentazione dei piani alti ai fabbricati ubicati in:



Piazza Garibaldi



Corso Novara



Corso Garibaldi (Nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Via Nuova Marina);



Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbiditá; basterá far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.



Abc Napoli si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che saranno arrecati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA