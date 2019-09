Giovedì 26 Settembre 2019, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 12:59

BACOLI. Ieri sera i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato in via Ottaviano Augusto per maltrattamenti e lesioni un 39enne. L'uomo stava litigando con la moglie in auto per strada dove c'erano anche i figli, ad allertare i militari dell'Arma sono stati alcuni ragazzi che passano di lì in quel momento. I due stavano tornando da una festa e la donna non voleva che il marito si mettesse alla guida dell'auto in stato di ebrezza, secondo quando hanno accertato i carabinieri. L'uomo è andato su tutte le furie e ha preso a calci e pugni la moglie con le forze dell'ordine che sono riusciti a fermarlo. Successivamente la donna è stata portata in ospedale con un'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è stata, poi, dimessa dai medici del nosocomio puteolano per escoriazioni e traumi giudicati guaribili in dieci giorni. Il 39enne, invece, è stato bloccato ed è in attesa della convalida dell'arresto.