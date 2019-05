CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:41

Un ruzzolone dalle scale, al termine di una lite violenta, che ha finito con l'allertare i vicini di casa: sono arrivate così le manette per un 34enne di San Gennaro Vesuviano, accusato di aver aggredito a calci e pugni la propria convivente. Per sfuggire alla furia dell'uomo, la donna è, appunto, caduta dalle scale del suo appartamento: in braccio aveva il figlio di appena due anni e mezzo. Entrambi sono finiti in ospedale, medicati dal personale del nosocomio di Nola. Il fatto è avvenuto in via Cicelle, l'altra notte: tra l'uomo e la donna c'è stata una discussione. Urla e strepiti, poi subito il 34enne è passato alle maniere forti. Le successive indagini dei carabinieri hanno consentito di appurare che anche in passato l'uomo aveva fatto più volte ricorso alla violenza per avere ragione della donna, che ha 30 anni.CALCI E PUGNIDi certo, l'altra notte il compagno della donna l'ha presa a calci e pugni. Una serie di atti aggressivi che ha indotto la 30enne a tentare la fuga. Ha preso in braccio il figlio, ha aperto la porta dell'abitazione ed ha provato ad andare via. La fretta e la paura, tuttavia, hanno giocato un brutto scherzo: la donna è caduta dalle scale rovinosamente. La circostanza ha comunque richiamato l'attenzione degli abitanti della zona, che hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola: i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e, innanzitutto, hanno provveduto a farla ricoverare in ospedale insieme al figlio. Alla madre, i medici hanno diagnosticato una serie di contusioni su tutto il corpo ed in particolare e all'addome ed alcune escoriazioni alla faccia e al naso. Guarirà in 15 giorni. Al bambino, invece, sono state diagnosticate escoriazioni al volto guaribili in 5 giorni. Nulla di grave, per fortuna. Ma resta la paura per quel compagno violento che, dopo l'intervento dei militari, è nel carcere di Poggioreale. I carabinieri, infatti, hanno approfondito la questione ed hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione. Non solo: nel corso dei successivi accertamenti, effettuati per meglio conoscere la situazione della casa di via Cicelle, è stato appurato che in passato c'erano stati altri episodi di violenza, finora mai denunciati.