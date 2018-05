Pioggia di calcinacci nella Galleria Principe di Napoli: struttura chiusa

Lunedì 21 Maggio 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 09:34

Tragedia sfiorata nella Galleria Principe di Napoli, dove si sono staccati dal soffitto numerosi calcinacci precipitati sul pavimento. Le pietre, di grosse dimensioni, sono cadute nella notte, dalla parte sottostante dell' arcata che fa d'ingresso alla storica galleria dal lato del Museo Archeologico, uno degli accessi principali.Solo per casualità l'episodio non ha causato ferimenti dal momento che è avvenuto mentre la Galleria era chiusa ed è stato segnalato questa mattina dagli addetti di Napoliservizi, giunti per aprire i cancelli.In realtà, nonostante la recente ristrutturaione della Galleria, sottoposta a restyling e sede dei locali dell'assessorato ai giovani e alle politiche giovanili, del Comune di Napoli oltre che di alcune attività commerciali, la struttura presenta problemi di infiltrazioni e manutenzione.Al momento, l'area dove sono precipitati i calcinacci è stata chiusa e si attendono i sopralluoghi per la messa in sicurezza.