Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:35

Il golfo di Napoli con 1200 oggetti di plastica per ogni ettaro di fondali rocciosi conferma di essere tra le discariche sottomarine più grandi d'Italia. Peggio solo il mar Ligure. È quanto emerge dai risultati delle attività condotte dall'Ispra e dal Sistema per la protezione dell'Ambiente, per monitorare la qualità dei nostri mari. La situazione che si evidenzia appare molto grave e rappresenta la prima base conoscitiva di riferimento sulla quantità dei rifiuti marini tra fondali marini, colonna d'acqua e spiagge. Più del 70% dei rifiuti marini sono depositati nei fondali italiani e il 77% è plastica.