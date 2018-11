CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Novembre 2018, 13:22

Ci sarà lo stesso un cantiere a piazza del Plebiscito e per tre anni, invece di uno - anche se le griglie della Linea 6 dovessero essere spostate a Largo Carolina. Non solo: l'ingombro del cantiere sul Plebiscito in questa ipotesi sarebbe addirittura maggiore, perché a ridosso del colonnato dovrebbero essere installati degli enormi silos contenenti azoto liquido, necessari agli scavi archeologici per il congelamento e la conservazione di eventuali reperti ritrovati. Scavi che invece con il cantiere attuale non sarebbero necessari, in quanto esiste già il pozzo dell'ex Ltr (la Linea Tranviaria Rapida) degli anni 90. Il cantiere sotto il colonnato, inoltre, avendo un tracciato diverso dal progetto di largo Carolina, in quanto passa molto più in profondità (20 metri, anziché 10), non avrebbe alcun impatto né sui sottoservizi, né dal punto di vista archeologico, come ha già attestato la Sovrintendenza.È quanto prevede lo scenario alternativo disegnato nel dossier che la società Metropolitana di Napoli Spa sta preparando per rispondere ai rilievi del Ministero dei Beni Culturali. Il Mibac, infatti, la scorsa settimana ha sospeso il parere favorevole alle grate rilasciato a marzo dalla Sovrintendenza di Napoli, chiedendo un supplemento di istruttoria entro 30 giorni. La consegna dello studio di MN al Comune era attesa per l'inizio di questa settimana, ma è slittata alla prossima per gli ultimi approfondimenti. Una volta valutato dal Municipio, il dossier sarà trasmesso al Mibac che deciderà se confermare il parere di marzo della Sovrintendenza, oppure se annullarlo in autotutela. Tra le novità che emergono c'è appunto quella dell'impatto che avrebbe un trasferimento della camera di ventilazione del metrò dall'emiciclo del Plebiscito, dove si trova attualmente, alla piazzola adiacente la Prefettura.I SOPRALLUOGHIIn questi giorni, intanto, si stanno ultimando i sopralluoghi fotografici per verificare l'impatto visivo che avranno eventualmente le griglie sulla piazza. I tecnici stanno realizzando una serie di scatti presi da diverse angolazioni e distanze, da Palazzo Reale verso l'emiciclo della basilica di San Francesco di Paola. Dai primi dati raccolti, le griglie avranno impatto zero dal punto di vista visivo. In pratica, ci si accorgerà della loro presenza solo quando ci si ritroverà sopra.L'IPOTESIIl dossier di Metropolitana, insomma, intende dimostrare in modo inconfutabile che piazza del Plebiscito è l'unica soluzione percorribile per realizzare la camera di ventilazione e le griglie. I tecnici faranno leva su diversi punti.In primo luogo, la sicurezza, perché fare un nuovo scavo a media profondità a Largo Carolina richiederebbe di spostare i sottoservizi e interferirebbe con le fondamenta dei palazzi storici. Secondo, la spesa e i tempi, perché i lavori costerebbero circa 8 milioni in più e durerebbero 3 anni, anziché uno. Terzo, i maggiori disagi per i cittadini, perché i lavori a Largo Carolina, richiederebbero comunque l'allestimento di un cantiere a piazza del Plebiscito, dove depositare i materiali e le attrezzature, nonché installare i silos dell'azoto liquido. Inoltre, il piano traffico sarebbe molto più invasivo, per la presenza del via vai dei mezzi nella strada antistante la Prefettura. Dalle grate, infine, non proverrà alcun odore cattivo, perché i ventilatori