Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:39

Podisti feriti a colpi di meloni. I fatti si sono verificati ieri, all'altezza della piscina Acquachiara, tra Marianella e Miano. Da un'autovettura, una Opel Meriva nera, sono stati lanciati in corsa meloni che hanno centrato almeno due podisti. Uno degli atleti è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale San Giuliano di Giuliano. L'uomo ha riportato fratture alle costole e ne avrà per una decina di giorni. Il podista, un 40 enne residente a Marano, ha poi denunciato l'accaduto ai carabinieri. L'auto, con a bordo almeno due vandali e di cui non si conosce il numero di targa, si è poi diretta verso la stazione metro di Chiaiano, dove un altro podista sarebbe stato centrato da pesanti meloni.