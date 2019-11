Sala scommesse covo di pregiudicati nel Napoletano: il questore la chiude per sette giorni

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato di Portici-Ercolano, ha disposto la sospensione per 7 giorni dell'attività di esercizio di una sala giochi e raccolta scommesse di via Libertà a Portici.

Infatti, una serie di controlli effettuati dalla Polizia di Stato tra marzo e settembre di quest'anno ha evidenziato l’assidua frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti anche gravi per reati contro il patrimonio o in materia di armi e stupefacenti, per i quali la sala giochi è divenuta un luogo di abituale ritrovo.



