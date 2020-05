Poliziotti eroi salvano la vita a un uomo in arresto cardiaco sotto gli occhi della mamma anziana

Un massaggio cardiaco provvidenziale che serve a salvare la vita di un uomo già privo di sensi. È accaduto l'altra mattina nella popolosa frazione di Piazzolla di Nola dove le grida di aiuto di un'anziana donna vengono raccolte dai vicini di casa che sospettano possa essere capitato qualcosa al figlio, che convive e assistente la mamma in casa. Lei continua a chiamare il figlio che però non risponde. Allora i vicini allertano la polizia con una chiamata al numero di emergenza del 113. Poi minuti e sul posto arriva una volante del commissariato di Nola. Gli agenti si rendono conto della gravità e sotto gli occhi dei vicini di casa forzano la porta d'ingresso della casa nel mentre chiamano il 118. Una volta dentro trovano l'anziana donna immobile sul divano che continua a chiamare il figlio chiuso in bagno. Allora i due poliziotti forzano anche la porta del bagno e trovano l'uomo a terra privo di sensi. Senza respiro. Sono attimi fondamentali: senza perdersi d'animo i poliziotti cominciano una manovra con un massaggio cardiaco che sortisce effetti dopo svariati minuti. L'uomo riprende a respirare autonomamente ma con difficoltà fino a quando arriva anche l'ambulanza del 118. Il medico si complimenta con gli agenti per la manovra provvidenziale. L'uomo arriva al Santa Maria della Pietà di Nola in coma, ma viene rianimato e dichiarato fuori pericolo. Agli agenti i ringraziamenti dei vicini con un lungo applauso.

