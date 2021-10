Pompei, incendio in un ristorante: panico in via Roma. Provvidenziale il tempestivo intervento dei carabinieri.

Pompei, pomeriggio di paura all'ombra del Santuario: un principio di incendio in un ristorante ha terrorizzato negozianti e turisti. Si è incendiata la friggitrice nel locale delle graffe di un ristorante/pizzeria di via Roma, a ridosso dell'Anfiteatro degli Scavi e del Santuario. Per fortuna nessun ferito, solo tanto fumo e paura. Provvidenziale è stato il tempestivo intervento dei carabinieri che hanno messo in sicurezza le persone presenti nel locale e l'area interessata dal denso fumo.