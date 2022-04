Pompei è già ai numeri pre-Covid: in 15mila per la domenica gratuita

Tutti pazzi per gli Scavi gratis, la città antica presa d’assalto dai turisti: gli ingressi hanno sfiorato le 15mila presenze. Numeri da pre-Covid con il ritorno delle «Domeniche al museo» con visita gratuita. Con la fine dello stato d’emergenza, la voglia di normalità, ma soprattutto di libertà, degli italiani si è manifestata con il tour tra le antiche vestigia. Seguendo il classico cliché, i turisti - per il 75 per cento italiani - hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati