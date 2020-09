Nasce a Portici il primo Consultorio InConTra che si occuperà di: accoglienza e sostegno psicosociale delle persone Trans e con identità non binarie (TINB) grazie alla collaborazione tra l'Asl Napoli 3 Sud, il Centro Ateneo SinASPSI dell'Università Federico II di Napoli. Un consultorio pubblico, che proprio in questo momento dove episodi violenti di non accettazione di persone di generi diversi ha creato lutti e grandi disagi.

Il Consultorio InConTra si interesserà di formazione di comparti professionali sulle questioni connesse al genere, la sensibilizzazione del territorio sulla lotta ai pregiudizi e contrasto alla transfobia. Nello specifico si interesserà di: accompagnare le persone nell'iter di transizione. Accoglienza delle persone TINB che, dopo un percorso medico, legale e chirurgico, sentiranno la necessità di avere un supporto psicologico. Accoglierà i nuclei di familiari (partner, genitori, fratelli e/o sorelle, figli) e di altri che potranno richiedere supporto per sostenere la persona TINB nel processo di affermazione identitaria. Ci sarà l' accoglienza delle persone TINB ed eventuali partner su questioni legate all'ambito della sessualità. Inoltre si formeranno gruppi di incontro e di ascolto per persone TINB su tematiche relative al genere, organizzati secondo fasce di età (adolescenti, giovani adulti, adulti).



Gruppi di incontro e di ascolto per familiari di persone TINB. Giornate di prevenzione: infezioni sessualmente trasmissibili (IST), screening andrologico, screening ginecologico, screening senologico. Giornate di educazione alla sessualità non binaria. Il consultorio si avvale della professionalità di due psicologhe psicoterapeute e di una operatrice alla pari, impegnate da tempo nell'ambito delle questioni relative al genere e ai processi di 'depatologizzazionè e altresì nella costruzione di reti di supporto territoriali per le persone TINB.

