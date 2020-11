Portici: assalto al drive in per il tampone, un chilometro di coda e traffico bloccato

Quasi un chilometro di coda e traffico congestionato, non è il racconto di un pomeriggio di traffico nella città di Portici ma quello che sta accadendo in questi istanti in Via libertà, dove oltre settanta autovetture sono in fila in attesa di poter accedere al drive in dell'asl di Portici per sottoporsi al tampone. A regolare il tutto gli agenti della polizia municipale, che fanno incollonnare le macchine per evitare che invadano anche la carreggiata accanto bloccando totalmente il traffico nella strada principale della città della Reggia. Il numero elevati in città inizia a spaventare la cittadinanza ma allo stesso tempo tanti ancora non rispettano le regole per evitare la diffusione del Covid-19.

