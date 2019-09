Mercoledì 4 Settembre 2019, 17:10

I poliziotti del commissariato di Portici, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Benedetto Croce dove hanno bloccato un giovane mentre stava vendendo della droga ad un automobilista.L’uomo, Cosimo Loffredo di 22 anni, trovato in possesso di 21 grammi di cocaina suddivisa in 52 bustine e della somma di 305 euro, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.