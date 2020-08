La città di Portici ricorda Adalgisa Nicolai, la docente del Dipartimento di Agraria dell'Università 'Federico IÌ di Napoli uccisa a 59 anni il 27 luglio scorso dal compagno, che poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone dell'abitazione che divideva con lei . Ad un mese di distanza, amici, colleghi di corso, rappresentanti dell'amministrazione comunale e cittadini comuni si sono radunati nella chiesa dei Salesiani per una messa in suffragio. Tra i presenti il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo e Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di Agraria dove Adalgisa Nicolai svolgeva attività didattica.

«Adalgisa aveva una forza culturale ed anche economica derivante dalla bellezza del suo lavoro» ha detto Don Riccardo Coppola, che ha celebrato la Messa. Adalgisa Nicolai era ricercatrice di Scienze e Tecnologie Alimentari alla Facoltà di Agraria, molto amata dagli alunni con circa 30 anni di esperienza e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nell' ambiente accademico. Pochi giorni prima della tragedia, sembra che lei avesse programmato una vacanza dai parenti in un paesino della Basilicata ma l'idea non sarebbe stata accettata dal compagno. Da lì sarebbero scaturite discussioni. Al termine della funzione religiosa fiaccolata all' esterno della chiesa in ricordo della ricercatrice.

