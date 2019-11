«Interverremo per potenziare ancora il porto di Napoli soprattutto per quanto riguarda il collegamento ferroviario, credo sia una grande opportunità». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenuta a Napoli alla presentazione del Calendario 2020 della Guardia Costiera nel Castel dell'Ovo. «Ho letto quello che avete letto voi, il contenuto di quello che ho letto è per me inaccettabile. Anche intellettualmente incomprensibile» ha poi detto il ministro commentando la presenza del ministero alla riunione del 2015 in cui si evidenziò il rischio per il Ponte Morandi.

«Detto ciò stiamo realizzando il rafforzamento e l'attuazione della nuova agenzia sulla sicurezza, che riguarda la sicurezza stradale e ferroviaria. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di dare il via all'agenzia e nominerò il capo tra poco», ha sottolineato. «Nella legge di bilancio ci sono anche delle norme transitorie per avere più personale, in modo tale di accentuare questo ruolo di controllo del nostro Ministero», ha concluso.

