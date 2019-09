Sabato 21 Settembre 2019, 19:04

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato tre uomini intenti ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo lungo via Petrarca ed in piazza San Luigi.I tre, F.S. 72enne, G.A. 54enne e S.E. 22enne, tutti napoletani, già sanzionati nei mesi di giugno e luglio per lo stesso reato, sono stati denunciati per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e allontanati.