Giovedì 20 Settembre 2018, 12:26

TORRE DEL GRECO - Posteggia ad una coppia di sposi: auto bloccate dal traffico umano, residenti costretti ad ascoltare musica di dubbio gusto e repertorio neomelodico sparata a tutto volume a ora tarda. E' accaduto ieri sera a corso Umberto a Torre del Greco, svegliato intorno alle 23 da una serenata piuttosto scostumata: la sorpresa ad una ragazza prossima alle nozze si è trasformata in baccano allo stato puro, con la strada chiusa di propotenza alle auto e gli abitanti arrabbiati per i festeggiamenti cafoni.L'auto del cantante ferma nel bel mezzo della carreggiata ha bloccato il passaggio di vetture e scooter, paralizzati dietro i caroselli; poi è iniziato il concerto, un medley di canzoni neomelodiche in dialetto. Più che una serenata alla sposa un vero e proprio concerto improvvisato, con decine di amici e parenti accorsi in corso Umberto a festeggiare il matrimonio."Il bello di abitare in centro storico", commenta sarcasticamente lo studente che ha girato il video e l'ha postato su Facebook. Centinaia di commenti di altrettanti residenti indignati per il blocco delle auto e la musica di dubbio gusto: "Che maleducazione, che cafoni". "I bambini sono stati svegliati dalla musica, erano le 23, che modi sono?". "Com'è possibile bloccare arbitrariamente la circolazione?".