Pozzuoli, chiusi per 5 giorni due bar e un negozio: violate le norme anti-covid

POZZUOLI. Due bar e un negozio di articoli casalinghi e natalizi sono stati multati e chiusi per cinque giorni dalla polizia municipale diretta dalla comandante Silvia Mignone. I vigili urbani hanno effettuato i provvedimenti perché non venivano rispettate le misure anti-covid previste dal Dpcm nelle zone rosse. In un bar gli agenti hanno trovato quattro clienti che consumavano seduti al tavolo, mentre, nell'altro bar la consumazione dei prodotti acquistati era avvenuta nelle immediate vicinanze dell'attività. Per i titolari dei due esercizi è scattata anche una multa di 400 euro. Stessa sorte è toccata ad un negozio di articoli casalinghi e natalizi, che è stato sorpreso dalla polizia municipale a vendere merce non consentita dal dpcm. Gli agenti hanno verificato che ai clienti venivano consegnati i prodotti acquistati all'esterno dell'attività di vicinato, in un'uscita secondaria, dopo che erano stati pagati alla cassa.

