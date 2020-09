Pozzuoli, serra di cannabis in giardino: arrestato un 52enne, sigilli a 16 piante

Carabinieri arrestano 52enne. Aveva una serra di cannabis in giardino, sequestrate piante per oltre 16 chili I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione e coltivazione di stupefacenti Vincenzo Abbate, 52enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto, coltivate in una serra artigianale completa di impianto di illuminazione e irrigazione, 17 piante di cannabis indica del peso complessivo di 16 chili. Nel locale adibito a serra anche 2,8 chili di steli e foglie, 4 contenitori di semi della stessa specie e prodotti fertilizzanti. Il 52enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.



