Sono terminate le operazioni di sgombero del campo container in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pozzuoli ( Napoli). Alcuni sfollati sono stati ospitati temporaneamente all'interno del Palazzetto dello Sport di Monterusciello, così come concordato con la Questura. L'Amministrazione comunale, in contatto con il prefetto ed il questore, ha messo in campo diverse azioni, anche sostegni economici (3000 euro per ciascun nucleo familiare, a cui si aggiunge il contributo mensile per dodici mesi per coloro che hanno un Isee al di sotto dei 6000 euro), per offrire supporto e accompagnamento alle famiglie sgomberate nella ricerca di una nuova sistemazione alloggiativa, che dovrà essere incombenza, in maniera autonoma, di ogni singolo nucleo familiare. Il sindaco, Vincenzo Figliolia, in una nota ha stigmatizzato le strumentalizzazioni politiche sulla vicenda. Emessa una nuova ordinanza per rinviare la sistemazione degli alloggiati al PalaTrincone fino al prossimo 29 maggio. «Tale ordinanza è emessa unicamente allo scopo di consentire a tutti coloro che hanno percepito il contributo comunale, anche agli ultimi trasferiti, di trovare un'autonoma sistemazione» ha chiarito il sindaco.

Martedì 22 Maggio 2018, 21:46 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 21:46

