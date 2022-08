È Giuseppe Iaselli l'autore dell'accoltellamento di Carmine Falanga la scorsa notte in via Santa Maria del Riposo a Napoli. Già noto alle forze dell'ordine, 22 anni, Iaselli fu arrestato tre anni fa perché accusato dei reati di tentato omicidio, lesioni personali gravi e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo con l’aggravante del metodo mafioso. In particolare, Iaselli fu accusato dell'agguato ai danni di Vincenzo Rossi, avvenuto in piazza Matilde Serao il 17 maggio 2019, e della successiva esplosione di colpi d’arma da fuoco all’interno dell’ospedale dei Pellegrini contro gli accompagnatori del ferito.

A tre anni di distanza, Iaselli oggi è stato denunciato dai carabinieri della compagnia Stella. La vittima, 35 anni, anch'egli già noto alle forze dell'ordine, è stato curato proprio all'ospedale dei Pellegrini dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 12 giorni. Sono ancora da chiarire le motivazioni della lite scoppiata in strada tra i due e culminata nelle due ferite alla spalla subite dal 35enne.