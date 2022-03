Napoli, i profughi ucraini all'Ospedale del Mare saranno trasferiti al Regina Pacis di Quarto

Il nucleo familiare di profughi ucraini che lascia oggi il resort dell'asl Napoli 1 all'Ospedale del Mare verrà portato dal Comune di Napoli al centro della Regina Pacis di Quarto, in provincia di Napoli. Il centro di accoglienza ha infatti aperto da ieri le sue porte ai profughi dall'Ucraina nella sua «cittadella dell'inclusione», grazie al sostegno della Caritas diocesana di Pozzuoli e per volere del vescovo.

APPROFONDIMENTI LA PREGHIERA Ucraina, l'arcivescovo di Napoli prega per la popolazione:... L'ACCOGLIENZA Ucraina, all'Ospedale del Mare di Napoli arrivate tre nuove... LA SOLIDARIETÀ Ucraina, accoglienza e supporto all'Ospedale Betania di Napoli

Il centro ha anche annunciato ieri sui social che «grazie alla generosità - si legge - di alcuni amici, tra cui le suore ancelle eucaristiche che hanno messo a disposizione un'intero appartamento e dell'Oasi San Pietro e Paolo di Soccavo, travalicherà i suoi confini per allargare l'accoglienza in altre due strutture». Il centro Regina Pacis di Quarto ospita già dei rifugiati dall'Afghanistan e dall'Iraq.