Purchia: «San Carlo, i fondi non bastano: taglio gli spettacoli»

Domenica 17 Marzo 2019, 09:29

«De Luca sul San Carlo? Un'ennesima bugia». Non tarda a farsi sentire il sindaco de Magistris dopo l'intervento del governatore della Campania in un'affollata assemblea di lavoratori in teatro. De Magistris parla durante un convegno a Salerno, città di De Luca, rinfocolando la litigiosità dei rapporti con il presidente della Regione. Tanto che San Carlo e la cultura sono sempre più terreno di scontro istituzionale con De Luca. «Mi sento di lanciare un appello a tutte le istituzioni che sostengono il San Carlo a stare unite e a starci vicino», dice la sovrintendente Rosanna Purchia. Perché i problemi per il budget del San Carlo sono dietro l'angolo. Sta di fatto che dalla Città Metropolitana manca finora la formalizzazione della delibera per il finanziamento 2019. In più manca al bilancio un altro milione che la Camera di Commercio prima aveva deliberato come sostegno per l'anno 2019, e poi ha cancellato.