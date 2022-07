Pusher arrestato a Pozzuoli: sequestrati dose e bilancino

Un 39enne di Giugliano in Campania è finito in arresto per spaccio. Nel corso di una perquisizione gli hanno sequestrato 256 grammi di hashish, in parte già suddivisi per la vendita, e oltre ad altri 5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, strumenti da taglio e confezionamento. L’uomo aveva tentato di eludere il controllo tentando di disfarsi del marsupio che portava con sé, ma i militari lo hanno recuperato e arrestato.